Kaolack : Serigne Mboup satisfait de l'opération "Augias" au marché central

A l’issue de deux journées de nettoiement du marché central de Kaolack, le maire de la localité Serigne Mboup, en partenariat avec l’UCG, a tiré ce dimanche le bilan de l’opération.





Après les opérations de nettoiement du marché central de Kaolack au cours du week-end, le maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup, a effectué une visite pour faire l’état des lieux.

"Cette opération de nettoiement va se poursuivre”, a-t-il fait savoir lors d'un point de presse sur le site des opérations en compagnie des délégués de quartiers.





A ses yeux, il s'agissait pendant ces deux jours "de l'acte inaugural d'un projet ambitieux engagé par la mairie et l’UCG pour faire du marché le plus propre du Sénégal car il fait partie des plus grands de l'Afrique de l'ouest.”





Comme première action d’une longue chaine visant à redonner au marché son lustre d'antan, celle-ci consiste à le rendre propre, a-t-il expliqué.

Dans le même sillage, Serigne Mboup souligne que "Même après le nettoyage, le marché central ne serait pas à l'abri de catastrophe car, ajoute-t-il, c'est pour cela que la Senelec nous a écrit et nous allons essayer de convenir d'un programme pour la réinstallation électrique du marché."





Pour les étapes suivantes, la commune et l’UCG s’attaqueront à la restructuration de l’infrastructure marchande qui, selon lui, mérite d'être réaménagée, reconstruite.

"Nous voulons que le marché central retrouve son lustre d'antan, il s’agit d’une question d'avenir. L'objectif c'est d’aider les commerçants à agrandir le marché, afin d’y travailler dans des conditions très favorables", a indiqué l’édile de Kaolack.





Pape Fall, délégué du marché central de Kaolack, s’est dit satisfait des deux jours de nettoiement. Par ailleurs, il invite tous les commerçants à utiliser les bacs à ordures afin d'aider la municipalité dans sa volonté d’assainir le site.