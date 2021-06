Kaolack : Très satisfait de l'état d'exécution des travaux de l'aéroport, Macky Sall annonce une bonne nouvelle aux impactés

Le chef de l'État Macky Sall est arrivé à Kaolack, dernière étape d'une tournée de trois jours qui l'a conduit dans les régions de Kaffrine,Tambacounda, Kédougou, puis Kaolack. Dans la ville de Mbossé Coumba Djiguène, Macky Sall a eu droit à un bain de foule où les responsables de l'Alliance pour la République (APR) ont rivalisé d'ardeur pour lui réserver un accueil chaleureux.





Ainsi, il a renouvelé sa politique de proximité fondée sur l'échange avec les populations.





Au cours de cette tournée, le chef de l'État a inauguré pas mal d'infrastructures. Ce, dans le cadre de l'exécution du plan Sénégal Émergent, du désenclavement des régions et la réduction des inégalités sociales pour le bien-être des populations.





Venu constater l'état d'avancement de la réhabilitation de la piste de Kaolack, le Chef de l'Etat fait savoir : " J'avais décidé il y a un an de donner à l'armée nationale cet aéroport de Kaolack qui va lui permettre d'assurer ses opérations, de se doter d'un aéroport qui lui permet d'avoir un rayon d'action vis-à-vis des pays limitrophes de certaines régions ".





Selon le Président, à l'origine, c'était un aéroport militaire mais il soutient avoir attiré l'attention du Haut commandement de l'armée que Kaolack étant également une ville très religieuse avec un événement majeur au niveau de la communauté de Médina Baye. " Nous avons plusieurs disciples qui viennent des pays limitrophes et de l'Afrique de l'Ouest. Il faudra que l'aéroport puisse alors accueillir des avions dimensionnels. C'est pourquoi on a tenu à avoir cette dimension et élargir la largeur de la piste".





Macky Sall se dit très satisfait du niveau d'exécution des travaux de l'aéroport et d'ici 3 mois maximum, " pour la piste, nous allons finir la construction, le balisage et il y aura d'autres infrastructures additionnelles qui viendront dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal".