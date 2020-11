Kaolack : Trois morts et des blessés graves suite l’explosion deux camions citernes à Kahone

Deux camions citernes remplis de carburant ont explosé et provoqué un incendie hier vendredi à Kahone, dans le département de Kaolack faisant au moins trois (03) morts, six (06) blessés graves et deux (2) blessés légers.Tout est parti lorsqu'un camion citerne malien avec sa charge s'est renversé hier au niveau du forail de Kahone.Voulant récupérer le carburant, un autre camion est venu pour vider le contenu, c'est à ce moment que l'irréparable s'est produit. Les deux véhicules ont pris feu aux environs de 21 heures.Après plusieurs heures de lutte pour éteindre les flammes, les soldats du feu parviennent à maîtriser l'incendie vers les coups de 1 h du matin.