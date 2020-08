Karang : Une charrette interceptée par la douane avec 177 kg de chanvre indien

Les éléments de la brigade commerciale des douanes de Karang, subdivision de Fatick, ont intercepté, le samedi 15 août 2020, à 4 h 30 mn, 177 kg de chanvre indien, à hauteur de Karantaba, à quelques encablures de Karang, dans le département de Foundiougne.







Selon le Bureau des relations publiques et de la communication de la douane qui a donné l'information, la saisie fait suite à une course-poursuite entre des trafiquants qui étaient à bord d’une charrette et des soldats de l'économie.





"Dans cette épreuve, les délinquants ont fini par prendre la fuite, abandonnant leur charrette et le chargement, constitué essentiellement de la drogue, dans des champs de mil", relève la même source.





Celle-ci précise que le produit prohibé était conditionné dans 7 colis pour un total de 177 kg.





"En cette période d’hivernage, les trafiquants empruntent les ruptures humides, les marécages et les exploitations agricoles pour contourner les barrages douaniers et la surveillance. Peine perdue", détaille le Bureau des relations publiques et de la communication de la Dgd.





Toutefois, d'après ledit communiqué, "la détermination des agents des douanes et les stratégies de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés, développées par l’Administration dans les zones frontalières, ont eu raison sur ces trafiquants".