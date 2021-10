Karim Xrum Xaax : « Les Sénégalais sont découragés des manifestations »

Selon l’activiste Karim Xrum Xaax, les Sénégalais se sont découragés car ils n’ont plus le goût d’assister à des manifestations autorisées. « Mais, rendons grâce à Dieu.





Tout ça c’est de leur faute car ils attendent tardivement pour donner l’autorisation de manifester. Les Sénégalais n’ont plus l’habitude d’être conviés à des manifestations autorisées donc ils sont découragés des manifestations interdites.





Mais, c’est de notre devoir de rester debout pour leur montrer que la justice ne leur appartient pas et qu’on partage l’administration. On a le droit de porter plainte. Et on ne s’arrêtera jamais. Macky Sall, n’est pas quelqu’un de juste et il ne respecte pas les institutions.