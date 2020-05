Kébémer : "Tonton Diop" tente de violer une fillette en plein ramadan

La ville de Kébémer a été secouée par une sordide affaire de viol. Un individu, M. Diop, âgé d’une trentaine d’années, a voulu violer F. D., une fillette de 12 ans, en plein jour pendant ce mois sacré de ramadan. Il a été déféré au parquet jeudi dernier pour tentative de viol. Les faits ont eu lieu lundi dernier.







Selon L’Observateur qui donne la nouvelle, le mis a prétexté envoyer la petite chez le vétérinaire acheter des médicaments pour sa volaille. Les médicaments en main, elle retourne chez «tonton Diop» trouvé dans sa chambre. Ce dernier l’attire sur son lit de toutes ses forces.