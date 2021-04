Kédougou : 81 Kg de chanvre indien saisis par le 34ème bataillon d’infanterie

La section itinérante du 34ème bataillon d’infanterie de Kédougou vient à nouveau de mettre la main sur 81 Kg de chanvre indien répartis en 54 paquets de 1,5 Kg. C’est au cours d’une embuscade tendue par ces Jambars contre un motocycliste en provenance du Mali aux environs de 01 heure du matin ce mercredi à hauteur du village de Bérola-Sékoto dans la commune de Khossanto (département de Saraya) qu’ils sont parvenus à saisir cette drogue.A la vue du véhicule des militaires, le motocycliste a pris la clé des champs. Poursuivi, il a réussi à abandonner tout derrière lui et se fondre dans la nature. La marchandise prohibée a été mise à la disposition de la brigade de gendarmerie de Sabodala pour les constats d’usage et une enquête a été ouverte.Ces patrouilles visites dans le cadre de la sécurisation des zones frontalières initiées par le 34ème bataillon d’infanterie de Kédougou ont permis non seulement de démanteler une dizaine de sites d’orpaillage clandestins dans le département de Saraya mais aussi et surtout d’intercepter des quantités importantes de drogues et de marchandises prohibées en provenance pour la plupart des pays voisins notamment le Mali et la république de Guinée.Cette présence active des éléments du lieutenant-colonel Babacar Ndiaye permet ainsi de sécuriser ces nombreux passages clandestins que ne cessent d’emprunter ces trafiquants pour écouler leurs marchandises prohibées dans de nombreux sites d’orpaillage disséminés à travers la région.Aujourd’hui, au regard de ces nombreux passages clandestins disséminés le long des frontières sénégalo-malienne et sénégalo-guinéenne, il est urgent de renforcer les efforts de la section itinérante du 34ème bataillon d’infanterie de Kédougou déployée dans cette zone frontalière par l’érection d’un camp militaire au niveau du département de Saraya.