Kédougou : La casacade De Dindéfélo enregistre Sa première victime morte par noyade

M.K âgé de 25 ans de nationalité malienne ne savait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort en allant à la cascade de Dindéfélo. Des sources contactées par Seneweb à Dindéfélo révèlent que la victime serait noyée et que le corps aurait été aperçu par des jeunes qui l’ont repêché par la suite. Aussitôt alertés, les éléments de la 62ème compagnie d’incendie et de secours se sont déployés sur les lieux pour acheminer le corps sans vie à la morgue du centre de santé de Kédougou.Située dans la commune de Dindéfélo, la cascade qui prend sa source à 318 m d’altitude au mont Dandé, au cœur d’une végétation luxuriante et d’un relief accidenté nécessite un véritable parcours du combattant avant d’y accéder. Dans cette spacieuse piscine naturelle, la température est douce et l’eau est extrêmement fraiche. Ce qui vous donne une sensation de vous retrouver dans un espace béni par les génies de l’eau. D’ailleurs c’est ce qui explique cette fréquentation massive des populations des lieux surtout en cette période de forte canicule.Cette première mort par noyade enregistrée à la cascade de Dindéfélo pose le problème du respect des mesures sécuritaires prises par le conseil municipal de Dindéfélo. Joint par Seneweb, le maire (qui se trouve actuellement à Dakar) n’écarte pas l’idée d’une fermeture temporaire des lieux pour revoir le système sécuritaire parce que, à en croire Kikala Dialla,nous lance-t-il au bout du fil.Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Kédougou pour déterminer les causes exactes de cette première noyade enregistrée à la cascade de Dindéfélo qui défraie la chronique dans ce village situé à 35 Km de la commune de Kédougou.