Kédougou : Saisie de 175 Kg de chanvre indien d'une valeur de 17,5 millions Cfa

Les agents du bureau des douanes de Moussala, viennent de procéder à une saisie importante de chanvre indien. 175 Kg de chanvre indien d’une valeur de 17 500 000 F CFA étaient dissimulés à bord d’un camion en provenance du Mali. C’est au cours d’un contrôle de routine ce lundi 22 juin 2020 aux environs de 15 h 30mn, que les douaniers ont découvert une cachette métallique aménagée frauduleusement sous le châssis du camion pour y loger cette quantité importante de drogue.A l’approche des agents pour le contrôle du camion, le chauffeur et l’apprenti ont pris la clé des champs abandonnant ainsi le moyen de transport et la marchandise prohibée pour s’enfuir vers le pont de la Falémée situé à quelques encablures du bureau des douanes en direction du Mali. Et, malgré la course poursuite des douaniers, les occupants du camion réussiront à s’échapper et s’évaporer dans la nature.Le camion malien immatriculé AR7085MD , avec sa marchandise prohibée, a été saisi et se trouve immobilisé, au niveau du bureau des douanes de Moussala.Pour l’heure une enquête a été ouverte et la procédure douanière suit son cours pour essayer de mettre la main sur les véritables responsables d’une telle forfaiture.