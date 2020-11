Kédougou / Trafic de drogue : La police met la main sur 10 Kg de chanvre indien

C’est aux environs de 13 h dimanche dernier, suite à une information faisant état d’un trafic de chanvre indien au quartier Ndiormi de la commune de Kédougou que les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Kédougou ont investi les lieux. Sur place, ils mettent un dispositif de surveillance et d’opération qui leur a permis de mettre la main sur le cerveau de ce trafic illicite de chanvre. F.M. âgé, orpailleur de son état sera interpellé avec 10 KG de chanvre indien à bord de sa moto.Pressé de questions par les enquêteurs, le jeune trafiquant avoue et reconnaît que la drogue trouvée sur lui était destinée à la vente. D’ailleurs il avoue avoir acheté cette drogue auprès d’un ressortissant malien qui est activement recherché par les limiers.Placé en garde à vue depuis près de 48 h au commissariat central de Kédougou, il a été déféré au parquet pour offre et cession de chanvre indien.Il faut cependant rappeler que plus d’une cinquantaine de personnes ont été interpellées par les éléments du commissariat central de Kédougou, pendant ces trois derniers mois, pour détention et usage de chanvre indien dans la seule commune de Kédougou.