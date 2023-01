Kédougou : Un homme interpellé après une importante saisie de boissons énergisantes en provenance de Guinée

Il s’agit de 3600 unités de débits de boissons « 24 heures energy » impropres à la consommation. La saisie a été opérée par les hommes de l’adjudant de police, Djiby Ndiaye, Commandant de la police de l’air et des frontières de Kédougou.





Le Soleil, qui donne l’information, souligne que la boisson en provenance de Guinée (Conakry) fait l’objet d’une mesure d’interdiction à la commercialisation et à la consommation par le gouvernement guinéen. Passant outre, les mis en cause voulaient écouler la marchandise à Kédougou. Mais, les éléments de la police de l’air, en possession de la circulaire du ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises de la République de Guinée, les ont stoppés net.





L’opération a eu lieu dans la nuit du jeudi 26 janvier, rapporte le journal, avec la saisie de 300 paquets de 12 bouteilles contenant chacune 330 ml, soit un total de 3 600 unités de cette boisson énergisante. Le propriétaire de la marchandise tentait de franchir « frauduleusement » la frontière, entre le Sénégal et la Guinée, à hauteur du pont de passage non officiel de Niangualang, situé dans la commune de Fongolimbi.