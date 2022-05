Keur Massar : commerçants, marchands ambulants et populations en colère contre les pouvoirs publics

Les commerçants, marchands ambulants et les populations résidant près de l’autopont de Keur Massar en construction sont en colère contre les autorités qui, disent-ils, font la sourde oreille par rapport à leurs problèmes.



Selon le quotidien L'AS qui donne la nouvelle dans son édition de ce vendredi, cette partie de Keur Massar est plus qu'enclavée depuis le début des travaux de l'autopont qui ont occasionné l’insécurité et des risques d’inondations.



En plus, les frondeurs réclament le paiement des indemnités aux impactés et le recasement des 450 marchands ambulants. Ils invitent également les autorités à décanter la situation avant qu’il ne soit trop tard.