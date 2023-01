Keur Massar : D’anciens militaires ciblaient des prostituées pour…

La bande formée de 3 malfaiteurs qui se présentaient comme des policiers afin d’extorquer de l’argent a été démantelée par les hommes du Major Abdou Aziz Kandji de la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar.



Il ressort des premiers éléments de l’enquête qu’ils ciblaient des prostituées, souligne L’Obs. Le journal précise que certaines ont été violées, soumises à des tortures, dépouillées de leurs biens et leur appartement saccagé.



Vivant la peur au ventre de recevoir la visite de la bande, plusieurs d’entre elles ont porté plainte dans différents commissariats et brigade de gendarmerie de Dakar.



Selon Libération, l’enquête a pu établir qu’un ancien informateur de la police et de la gendarmerie a pu monter le gang constitué d’un auxiliaire de police, d’un sapeur-pompier, tous radiés, et d’un ancien militaire du bataillon des commandos libéré et déjà condamné pour usurpation de fonction et d’un agent de sécurité.



Il s’agit des nommés : S. M. Diop, I. Fall, C. Faye, B. S. Ndiaye et Y. A. BA.



L’Obs ajoute qu’ils avaient enrôlé un civil qui leur servait de rabatteur. Selon le mode opératoire, ce dernier traquait les prostituées dans les sites de rencontres proposant des parties de jambes en l’air tarifées pour obtenir un rendez-vous.