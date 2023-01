Keur Massar : des gendarmes attaqués, ce que leur reprochent les jeunes assaillants

Dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone, en proie à une série de braquage entre décembre et janvier, la gendarmerie a effectué dans la nuit de samedi à dimanche dernier des patrouilles à Keur Massar, Tivaouane Peul, Bambilor et Sangalkam. Soixante-deux personnes ont été arrêtées.



Mais d’après Libération, les gendarmes ont éprouvé de la peine à accomplir leur mission au niveau du quartier Aladji Pathé de Keur Massar. Dans cette localité, précise le journal, des jeunes les ont attaqués, estimant qu’ils n’avaient pas le droit de pénétrer dans «leur» territoire.



Armés de cailloux, ces derniers ont pilonné les gendarmes, endommageant un de leurs véhicules flambant neuf. Libération rapporte que les hommes en bleu n’ont pas tardé à riposter : ils ont arrêté deux personnes avant de mettre la main plus tard sur neuf autres suspects.



Le journal renseigne que les mis en cause sont âgés de 16 à 25 ans. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et destruction de bien.