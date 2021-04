Keur Massar : Les habitants d’Aïnoumady dénoncent l’anarchie dans leur cité

La commune de Keur Massar est devenue un grand souk, si l’on se fie aux membres du collectif des habitants de la commune. En effet, ces derniers dénoncent l’installation de «foires annuelles» autorisées par la municipalité. Ce qui provoque «un désordre total», empêchant ainsi les riverains d’évoluer dans un cadre de vie idéal.Dans un communiqué transmis à la presse, ils soutiennent que la commune de Keur Massar ne dispose plus d'espaces publics. «Tout est transformé en marchés ou garages qui fleurissent sur toutes les voies publiques. Les devantures des lieux de culte (église et mosquées), hôpitaux, centres de santé, écoles, habitations sont tous occupées».Ces installations anarchiques provoquent aussi des embouteillages monstres. De ce fait, les habitants «sont obligés de marcher des centaines de mètres à partir de la forêt classée, pour rallier leur domicile». Pire, cette situation a favorisé l’insécurité dans la zone. Les agresseurs y font des ravages. Sans compter la propagation de la vente et la consommation du chanvre indien «yamba» qui, disent-ils, n'est plus une information, avec la saisie de plus de 100 kg de chanvre indien par les forces de l'ordre dans la forêt classée, lit-on dans le communiqué.Les membres du collectif dénoncent ainsi le mutisme des autorités municipales, malgré les multiples interpellations des habitants. Par ailleurs, ces derniers sollicitent les autorités étatiques, le président de la République en premier, pour apporter des solutions au plus vite à cette situation qui, selon eux, a plus que duré.Le collectif appelle aussi l’ensemble des habitants de Keur Massar afin de «poser des actes» qui leur permettront d’avoir «un cadre de vie décent».