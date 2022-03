Keur Momar Sarr : Sit-in des habitants de Fosse pour réclamer de l’eau potable

Sit-In des Habitants de Fosse à Keur Momar Sarr

Les habitants du village de Fosse, une localité située dans l’arrondissement de Keur Momar Sarr (département de Louga) ont organisé un sit-in pour réclamer de l’eau potable. Pour se procurer le liquide précieux, les villageois ont recours aux puits traditionnels ou les eaux du lac de Guiers impropres à la consommation, informe Ndiack Gueye, porte-parole des habitants de Fosse.





Dans ce village situé à 10 km de l’usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr, les populations ont souvent de la diarrhée ou de la bilharziose, deux pathologies dues à la mauvaise qualité de l’eau qu’elles consomment. «Nous réclamons un forage, les femmes sont très fatiguées, nous consommons les eaux du Lac de Guiers ou celles des puits qui sont impropres à la consommation; nous interpellons les autorités étatiques pour qu’elles nous viennent en aide », lance M. Gueye.