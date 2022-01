Kidira : Un accident fait 02 morts à Boynguel sur la RN1

C'est aux environs de 00 heure 10 mn sur la RN1 à 2 km de l'entrée du village de Boynguel, commune du même nom (département de Kidira), qu'un accident d'une rare violence s'est produit. Selon une source contactée par Seneweb, un véhicule de marque Mercedes immatriculé TC 7899A qui roulait dans le sens Goudiry-Tambacounda avec un phare aurait heurté de plein fouet un motocycliste. Le bilan est très lourd : 02 morts sur le coup et des dégâts matériels importants.