Kolda : Les deux pêcheurs maliens assassinés, enterrés en présence de leurs parents

L'émoi et la tristesse ont régné ce dimanche dans la commune de Diaobé. C'est ce jour qu'à eu lieu l'enterrement à 14 h des corps des deux pêcheurs tués froidement par balles sur la rive du fleuve Kayanga, un affluent du fleuve Casamance. C'était le 06 septembre dernier.