Kolda : Moussa Balde octroie 7 millions en appui aux centres d'examen et aux artistes

Dans le souci de prolonger l'action du président de la République dans son terroir, le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, et par ailleurs président du Conseil départemental de Kolda a offert 2 millions aux 37 centres d'examen du Bfem et 5 millions aux articles du département de Kolda.





Moussa Baldé veut que les autorités académiques réussissent le défi de l'organisation relatif aux déplacements des enseignants, à l'acheminement des épreuves et des copies mais aussi à l'accueil et au logement des commissions.

Quant aux artistes, le président du conseil départemental dira que c'est une cible très affectée par la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, ils méritent un appui au-delà de l'appui national remis au ministère de la Communication et de la Culture.