Kolda / Recrutement d'un secrétaire municipal à la mairie de Dialambéré : Le syndicat des assistants communautaires dit non





Le syndicat des assistants communautaires du Sénégal est monté au créneau pour dénoncer le recrutement d'un secrétaire municipal à la mairie de Dialambéré dans le département de Kolda. Cette nouvelle recrue est un enseignant de profession qui est venu remplacer une assistante communautaire déplacée de ce poste par le maire. Une pilule difficile à avaler pour les assistants communautaires du Sénégal membre de ce syndicat.

Ce nouveau secrétaire municipal étant un enseignant de la hiérarchie B, n'a pas encore déposé son dossier de détachement pour pouvoir acculer définitivement ce poste. Une des raisons qui sort les assistants communautaires de leurs gonds. Ces derniers accusent le sous-préfet de l'arrondissement de Mampatim d'avoir autorisé cette nomination qui selon eux, est illégale pour n'avoir pas respecté la procédure légale.





A en croire Alassane Baldé, chargé des revendications et porte-parole du jour, " le maire de Dialambéré a bénéficié des largesses du sous-préfet pour nommer illégalement un de ses proches à ce poste". Et Alassane Baldé d'ajouter que son syndicat "ne laissera pas passer cette forfaiture". Justifiant que pour être secrétaire municipal d'une commune rurale, il faut avoir cinq ans d'expérience dans les collectivités territoriales avec notions sur la décentralisation selon l'organigramme type des collectivités territoriales par arrêté N°00009677 du 05 Mai 2022. Un arrêté précédé par la lettre circulaire du 10 octobre 2017 du Premier ministre sur le respect des procédures de mise en position de stage et les détachements des agents de l'État. Le syndicat des assistants communautaires a, dans cette bataille, réussi à faire bloquer, par le payeur régional, les indemnités de ce nouveau secrétaire municipal de la commune de Dialambéré. Face à la presse, Alassane Baldé et compagnie disent avoir tous les arguments possibles et invitent l'administration à annuler cette nomination faite par le maire Mamadou S. Sow.





Dans cette ligne de contestation, les assistants communautaires exigent aussi l'annulation de l'arrêté portant nomination du secrétaire municipal de la commune de Bogal dans le département de Bounkiling. Dans cette commune rurale, le maire a nommé un étudiant au poste de secrétaire municipal, loin des procédures légales selon le syndicat qui dit se prêt à user d'autres moyens pour inviter les sous-préfets et les maires au respect de l'organigramme type des collectivités territoriales.