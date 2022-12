Kolda : Un élève de terminale meurt dans un accident de la circulation

Souleymane Baldé n'est plus. Cet élève en classe de terminale au lycée Alpha Molo Baldé dans la commune de Kolda, est mort dans un accident de la circulation. Les faits se sont déroulés ce mercredi soir sur la route du camp de garde au quartier Sikilo.







Souleymane Baldé qui conduisait une moto, a cogné un véhicule de type 4×4. Un choc violent. Le jeune garçon qui préparait son examen du baccalauréat a rendu l'âme sur le coup. Le corps sans vie est déposé à la morgue de l'hôpital régional par les sapeurs-pompiers.

A Bantancountou son village natal situé dans la commune de Médina ELhadji, sa famille et ses proches sont dans la consternation et la tristesse. Tout comme du côté du lycée Alpha Molo Baldé, l'administration, le corps professoral et les élèves sont sous le choc quand cette triste nouvelle s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Souleymane Baldé ne passera jamais son baccalauréat, son inhumation est prévu au cimetière musulman de Bantancountou, son village qui l'a vu naître. Une bourgade du département de Kolda distante de 9 kilomètres de la ville.