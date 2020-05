Korité: Karim Wade pense aux décès et aux malades de la Covid-19

A l’occasion de la célébration de l’Aid El Fitr qui marque la fin du mois sacré de Ramadan, je voudrais rendre grâce à Dieu d’avoir, une fois de plus, permis aux musulmans du monde[A1] entier d’affermir leur foi à travers le jeûne, la prière, la réflexion et de se consacrer à des moments intenses de dévotion, en dépit d’une situation sanitaire particulièrement préoccupante causée par la propagation de l’épidémie du coronavirus.Je voudrais formuler des prières ferventes pour qu’ALLAH accepte notre jeûne et nos invocations et qu’il nous délivre, au plus vite, de la pandémie Covid-19 dont les conséquences risquent d’entraver les efforts de chacun pour le développement économique et social.En cette journée sacrée, je tiens à adresser mes vœux chaleureux de prompt rétablissement à tous ceux qui souffrent de la maladie, à avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes décédées et à présenter mes condoléances les plus attristées à leurs familles.Permettez-moi enfin, comme il est de coutume, de demander pardon à chacune et chacun d’entre vous et de vous adresser mes vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé en ces moments de trouble.