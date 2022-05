Korité à Kolda : L'imam ratib invite les fidèles au travail bien fait

"Le travail bien fait profite à tous", a déclaré l'imam ratib de Kolda. Thierno Alassane Tall a, dans son sermon, mis l'accent sur le travail qui selon lui est une croyance divine.



"Si chacun de nous fait correctement son travail avec professionnalisme, il n'y aura pas les désagréments qu'on a constaté ça et là" a-t-il lancé. Ajoutant qu'un pays où une société ne se développe que dans le travail bien fait, loin des tricheries.