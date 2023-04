Korité à KOLDA: L'imam Thierno Alassane Tall exhorte les politiciens à s'entendre sur les questions d'intérêt national

La grande mosquée de Kolda a reçu du monde ce samedi matin. Vêtus de leur plus beau boubou neuf, les fidèles étaient venus participer à la prière marquant la fin du mois de ramadan. Cette prière a été dirigée par l'imam ratib de kolda en présence des autorités administratives, religieuses et politiques. Thierno Alassane Tall comme dans ses habitudes, a invité les fidèles à œuvrer pour un monde de paix et pour le développement. Il a réservé une place de choix à l'éducation dans son sermon.

Le guide religieux a insisté sur l'éducation des enfants. " Ce sont les futurs présidents, de futurs chefs religieux, de futurs hommes de tenue, de futurs médecins et autres. Donc, nous avons tous la responsabilité d'assurer à ces enfants, une éducation de qualité et de bons sens pour un Sénégal de paix et de développement", a argumenté le guide religieux.