Koungheul : Un coupeur de bois menace de mort son voisin et mutile son cheval

Un coupeur de bois menace de mort son voisin et mutile son cheval

Les éléments du commissariat urbain de Koungheul ont procédé à l' interpellation du sieur Ousseynou Ba, âgé de 30 ans, coupeur de bois, domicilié au quartier Sinthiou Bamba Modou Coura dans la commune de Koungheul pour les faits de mutilation volontaire d'un animal d'autrui, menace de mort avec arme blanche, suite à une demande d'intervention.





Selon le plaignant, il y a quelques jours, le mis en cause qui est son voisin de maison, avait menacé de le tuer avec sa hache de même que son cheval s'il entrait à nouveau dans son domicile.





Des menaces qu'il a mises à exécution. Dans la matinée du 26 janvier aux environs de 9 heures, le voisin manque de s'évanouir lorsqu'il est rentré à son domicile. Sur place, il a constaté que son cheval a été grièvement blessé sur le dos. Et la profondeur de la plaie montre qu'il a été blessé par un objet perçant. C'est ainsi qu'il s'est dirigé automatiquement vers son voisin pour vérifier s'il avait mis sa menace à exécution. Ce dernier lui rétorque qu'il était le suivant après avoir reconnu son fait. Il précise également que le mis en cause a brandi une hache et l'a menacé.





Fort de cette déclaration, une décente a été faite par les éléments de la BR, sur les lieux, pour s'enquérir de la situation.





Celle-ci a permis de constater que le poulain du plaignant a été effectivement blessé et que le mis en cause traînait encore avec sa hache dans les rues du quartier. C'est ainsi qu'ils l'ont interpellé et conduit au commissariat de Koungheul.