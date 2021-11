[Video] L'ANPEJ et le GIZ appuient les migrants de retour et la population locale en matériel

L’agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) et la Coopération allemande, ont organisé une cérémonie de remise de matériel à la population locale et aux migrants de retour.





En partenariat avec la coopération allemande, L’Anpej a remis du matériel aux bénéficiaires de ce projet initié par le programme Migration pour le développement de la GIZ. En présence du directeur général de l’ANPEJ, 45 bénéficiaires dont 14 issus de la région de Dakar ont reçu leur matériel.





Selon Tamsir Faye, ces porteurs de projets ont été sélectionnés par un comité mixte regroupant ladite structure, la GIZ et la Délégation des Sénégalais de l'extérieur. « Au total, 45 jeunes ont été formés et ont reçu leur matériel en vue de rendre leur activité rentable », affirme-t-il avant de remercier vivement la coopération allemande du soutien constant, de l’accompagnement dans toutes les circonstances. Un « un partenaire de choix », dira-t-il. Sur ce, il a appelé ces jeunes à la rentabilité de leur activité afin de permettre à leur structure de prendre en charge la problématique de l’emploi. En matière de financement, il affirme « que c’est 196 millions qui sont destinés à 45 jeunes du pays ».





Ce partenariat permet d’identifier les besoins des migrants de retour à travers des formations, les recherches et des financements et ceci depuis 1984 à l’ambassade de France. « Nous sommes ravis encore une fois de consolider le projet des migrants de retour, promoteur de micro-entreprise qui vont contribuer au développement du pays », a déclaré Stéphane Darmas, directeur de l’office de l’immigration et de l’intégration.





Du point de vue du coordonnateur national du programme Migration pour le développement, Abdourahmane Idaly Kamara, c’est pour « un peu aider la population sénégalaise et les migrants de retour à avoir accès à des opportunités de travail durable au Sénégal ». L’objectif est de permettre à cette frange de la société une meilleure vie et d’éviter l’immigration irrégulière.





Ibrahima Badiane, bénéficiaire de ce projet s’est beaucoup réjoui de cette initiative du fait que cela lui a permis d’acquérir beaucoup d’expérience socioprofessionnelle.