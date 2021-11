L'enseignement de l'Anglais : "there is something wrong" (Il y a quelque chose qui cloche).

Enseignement de l'Anglais au Sénégal

Ces paroles ont été prononcées par Son Excellence M. le Président de la République Macky Sall à Diamniadio après les émeutes de Mars 2021 dans un face-à-face avec des segments de la Jeunesse sénégalaise en quête du soutien substantiel de l'État dans les domaines de la formation et de l'emploi. Il évoquait le niveau très bas des élèves en anglais, discipline enseignée de la 6e à la Terminale, à telle enseigne qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à s'exprimer oralement dans cette langue.







Étant directement concerné en tant que professeur d'anglais, je considère que ce constat est un secret de polichinelle dans le milieu scolaire; la baisse du niveau des élèves dans toutes les matières y compris l'anglais_ est connue de tous. Mais à mon humble avis, les responsabilités sont partagées.





S'il y a des professeurs d'anglais incompétents depuis le régime du Président Abdoulaye Wade, c'est le ministère de l'Education nationale et les inspections d'académie qui en sont responsables pour les avoir recrutés. Comment peut-on également admettre, malgré le programme Paquet-ef (Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence - Éducation/Formation) mettant l'accent sur la qualité des enseignements-apprentissages, qu'il y ait des classes pléthoriques (entre 50 et plus de 100 élèves) et des professeurs d'anglais plus précisément "chargés de cours" qui courent derrière leurs formations diplômantes à la Fastef (ex-École normale) ?





En outre, la construction en bâtiments de tous les établissements scolaires_ collèges et lycées inclus_ qui sont érigés en "abris provisoires", leur électrification (même solaire) et leur dotation en matériaux didactiques de technologie (vidéo-projecteurs, téléviseurs, home cinemas, bluetooths, ordinateurs...) et en connexion internet sont nécessaires aux enseignements-apprentissages des langues. Aussi, l'État du Sénégal, dont je mesure à sa juste valeur les efforts consentis dans l'Education, devrait-il permettre à chaque professeur d'anglais d'effectuer un voyage d'études en Angleterre ou aux USA; ce qui serait l'occasion pour lui de s'y imprégner de la pratique actuelle de l'anglais par les natifs et y collaborer avec ses collègues du pays d'accueil.





Par ailleurs, la suppression du prêt DMC pour le logement, le parcours du combattant des enseignants pour percevoir leurs indemnités de correction d'examens, pour l'intégration, l'avancement_ qui peut durer 10 ans_ et le paiement du rappel injustement surimposé, ainsi que la non-rémunération des "cellules pédagogiques" dans des établissements scolaires vétustes et crasseux, et dont le transport et la restauration sont aux frais des enseignants, ne riment pas avec la qualité des enseignements-apprentissages. Contrairement à d'autres secteurs de l'Etat où c'est des "séminaires" ou des "renforcements de capacités" bien rémunérés dans des hôtels luxueux, et également où les frais de tournées (ou missions) leur sont presque totalement payés avant même le départ.





Last but not least, différent de celui des agents de l'État de la même catégorie dans d'autres secteurs où ils perçoivent même "des fonds communs" chaque trimestre ou semestre en plus de leurs salaires mirobolants, le système de rémunération des enseignants_ y compris les professeurs d'anglais_, décrié par leurs syndicats surtout le cadre unitaire dénommé le "G7", est une source de démotivation et de grèves interminables qui ont indéniablement résulté sur un enseignement surtout d'anglais dépourvu de qualité. Bref, l'éducation, à l'image de la santé, de la justice et de la sécurité, n'a pas de prix !





Il s'y ajoute que le programme national de l'enseignement de l'anglais doit être modifié et actualisé, afin de permettre aux professeurs d'insister sur le vocabulaire et les activités orales telles que la visualisation de vidéos pédagogiques, les débats entre élèves, les "roles-playing", les sketches, les chansons et les jeux instructifs. En un mot, on n'apprend pas une langue sans utiliser la langue, l'organe. Malheureusement, l'enseignement de beaucoup de leçons de grammaire, sur lesquelles sont calquées les "linguistic and communicative competences" dans les évaluations, est en déphasage avec les besoins de nos apprenants. Nous ne sommes plus dans les années 1960, 70, 80 ou 90 pendant lesquelles il fallait former un élève "savant" dont on ne pouvait pas tolérer les erreurs grammaticales. Aujourd'hui, il faut savoir communiquer (se faire comprendre et comprendre ce que dit son interlocuteur) pour ne pas être laissé en rade dans cette compétition imposée par la mondialisation.





Je ne saurai terminer sans aborder la responsabilité des professeurs d'anglais que nous sommes. Malgré les efforts inlassables que nous faisons surtout avec les clubs d'anglais, un creuset qui a permis à beaucoup d'élèves d'être à l'aise en parlant la langue, il y a des choses à améliorer. L'on ne peut pas faire l'étude de texte sans "vocabulary pre-teaching" qui permettra à l'élève de comprendre certains mots difficiles et de mieux aborder les activités du "while-reading" (matching, true or false, multiple choice, information transfer, cloze activity...).





Sinon, comme le disait Pr Fatou Kandji, formatrice à la Fastef: "you don't teach students [vocabulary], but you only test them [with while-reading activities]" . L'utilisation des textes de dialogue (avec des audios ou vidéos), des chansons et des jeux instructifs_ même en Terminale_ avec des activités adaptées, constitue une motivation pour les apprenants. "Tapes and video-lessons have provided a chance to listen to and watch native speakers in action. (...) Internet-based technology provides an invaluable tool for second and foreign language teachers to put the theories and concepts of Communicative Language Teaching into practice" (Adriana Vilela: 2008). N'oublions pas que certains de nos élèves peuvent, au cours ou à la fin de l'année scolaire, se rendre dans un pays anglophone où ils auront besoin de l'anglais pour s'intégrer dans la société. D'où l'importance de l'enseignement du vocabulaire anglais ayant trait à l'ambassade du pays anglophone, à l'aéroport, aux transports terrestre, ferroviaire et maritime, à l'hôtellerie, à la maison, à l'école, au lieu de travail, au marché, à la religion, à l'hôpital, à la police, au stadium, etc.





Pour aider nos élèves à apprendre le vocabulaire dont la carrence apparaît nettement dans le speaking, le listening et surtout dans les évaluations écrites avec le writing, YouTube ou toute autre application adaptée est une aubaine pour les professeurs d'anglais. Enfin, l'évaluation n'est pas seulement écrite; elle est aussi orale. Par exemple, nous pouvons évaluer nos élèves de 2de et de 1ère au 2nd semestre en leur faisant faire des sketches en anglais. Ce qui leur permet non seulement de pratiquer oralement cette langue, mais aussi de se faire plaisir. Autrement dit, "'joindre l'utile à l'agréable".





En définitive, loin d'avoir proposé, dans cette contribution, toutes les solutions aux difficultés que les élèves rencontrent pour bien parler l'anglais, je ne doute pas que les autorités étatiques_ principalement Son Excellence le Président de la République M. Macky Sall et le ministre de l'Education nationale M. Mamadou Talla_ et les acteurs de l'enseignement de l'anglais beaucoup plus compétents que moi ne ménageront aucun effort, s'il plait à Dieu, pour aider les élèves à mieux parler l'anglais qui est une langue de communication internationale nécessaire aux études supérieures, à l'insertion et à la promotion professionnelles, au business, à la technologie, aux sports etc.