L'hommage touchant de Doudou Kâ au défunt Directeur général de l'Urbanisme

« Avec ta disparition je perds un grand frère, un ami, un conseiller, un référent et fervent talibé mouride », se désole le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires.







Sur sa page Twitter, Doudou Kâ revient sur sa rencontre enrichissante avec Oumar Sow décédé, hier, suite à un malaise.





« Nos chemins s’étaient croisés lors d’une tournée en 2003, se remémore M. Ka. Pendant 2 mois, nous avions fait le tour du Sénégal, battu le terrain, bravant pistes accidentées et déferlantes de poussière afin d’identifier, sur instruction du Chef de l’État, le meilleur site pour abriter une nouvelle ville, future capitale administrative. Tu étais alors conseiller technique auprès du Ministre chargé de l’Urbanisme et moi auprès du DG de l’Apix. »





Dans la foulée, l’ancien Directeur Général d’Aéroport International Blaise Diagne SA souligne le côté loyal et ardent bosseur d’Oumar Sow et prie pour son repos éternel : « Animé par un professionnalisme ardent, tu as consacré toute ton énergie à ton pays. Au-delà de l’homme d’état et du haut fonctionnaire compétent, loyal, courageux et éloquent, tu es resté mon « grand » comme j’aimais t’appeler.Oumar Sow était une synthèse de la courtoisie et de l’intelligence. Qu’Allah Le Tout Puissant t’accorde Son pardon et Sa Miséricorde en ce mois béni du ramadan, et t’accueille dans son Paradis éternel ».