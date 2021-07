L’ADEPME accompagne 145 PME pour faire face à la crise sanitaire avec plus de 2 milliards mobilisés et de l’appui technique

L’ADEPME a pu mobiliser, grâce au soutien de la Banque Mondiale, dans le cadre du Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises, plus de 2 milliards de FCFA afin de participer à l’atteinte des objectifs de la stratégie de relance économique de l’État du Sénégal dans cette période de crise sanitaire en soutenant les plans de relance de 145 PME à travers une moyenne de subventions de 14 millions de FCFA.





Cette accompagnement participera à la création et la préservation des emplois, ainsi que le maintien de la compétitivité du secteur privé sénégalais dans cette période si difficile pour toutes les économies du monde.





Une cérémonie de remise des prix aux 145 lauréats de la deuxième édition du concours de plans d’affaires sera à cet effet organisée le mardi 06 juillet 2021 Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).





A noter que la première édition du Concours de Plans d’Affaires avait déjà permis d’accompagner 815 entrepreneurs dans la formulation de leurs projets et la création d’entreprises et de soutenir 146 lauréats dans la réalisation de leurs projets à travers des subventions directes pour plus d’un milliard de FCFA.