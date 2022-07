L’Armée célèbre les diplômés de l’Institut de Défense du Sénégal (IDS)

L’Armée célèbre les diplômés de l’Institut de Défense du Sénégal

L’Armée célèbre, ce mardi 12 juillet 2022, ses diplômés de la 4éme promotion de l’Ecole d’Etat-major (EEM) et ceux de la 1ere Promotion de l’Ecole Supérieur de Guerre (ESG) de l’Institut de Défense du Sénégal. Une cérémonie de remise de brevets et de diplômes respectivement à la 4ème promotion de l’Ecole d’état-major et à la 1ère promotion de l’Ecole supérieure de guerre, session 2021-2022, présidée par le ministre des Forces Armées, Maitre Sidiki Kaba, à Amphithéâtre Général Mamadou Niang de l’Institut de Défense du Sénégal (IDS) sis au camp Général Idrissa Fall (ex camp LECLERC) à Liberté 6.





La 4ème promotion de l’Ecole d’état-major (EEM) est forte de 26 capitaines sénégalais dont 10 de la Gendarmerie nationale, 06 de l’Armée de terre, 02 de la Marine nationale, 04 de l’Armée de l’air, 02 de la Direction du service du matériel des Armées, 01 de la Direction du génie et de l’infrastructure des Armées, et enfin 01 de la Direction du service de l’intendance des Armées, renseigne le communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa).





Ainsi, poursuit le document, la 1ère promotion de l’Ecole supérieure de guerre (ESG) est composée de 10 auditeurs de nationalité sénégalaise: Armée de terre : 04, Marine nationale : 01, Armée de l’air : 03, Direction du génie et de l’infrastructure des Armées : 01, Direction des transmissions et de l’informatique des Armées : 01.





L’Institut de Défense du Sénégal (IDS), est un pôle d’excellence de l’Enseignement militaire supérieur, créé par décret no 2020-1936 du 14 octobre 2020 et inauguré le 02 décembre 2021 par Son Excellence Monsieur le Président de la République.





Il regroupe l’Ecole d’état-major, l’Ecole supérieure de guerre (ESG) et le Centre de doctrine.





Il a pour mission entre autres, de former des officiers d’état-major aptes à occuper des fonctions dans un état-major en temps de paix, de crise ou de guerre et à participer à des opérations de maintien ou de rétablissement de la paix . Il préparer également des officiers supérieurs des Armées, de la Gendarmerie nationale et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, diplômés d’état-major, à assumer des responsabilités d’état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d’appartenance, des organismes ou états-majors interarmées ou multinationaux et à tout autre poste où s’élabore et s’exécute la politique de défense.