L’assemblée nationale et ses alentours bunkerisés: Vers un vendredi de tous les dangers

On s’achemine dangereusement vers un vendredi de tous les dangers, ce 25 juin. L’opposition qui conteste le nouveau projet loi sur le terrorisme soumis, en procédure d’urgence, aux députés et jugé liberticide, a déjà annoncé la couleur dans la nuit de ce jeudi 24 juin. Peu après la conférence de presse de l’opposition parlementaire, un groupe d’activistes a manifesté devant les grilles de l’assemblée nationale.







D’ailleurs Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax, Ousmane Sarr et deux autres membres de Nittu Deugg, ont été arrêté lors de cette manifestation improvisée. Une preuve que les germes d’un 23 juin bis, deux jours après la commémoration du 10e anniversaire de la révolte de 2011, sont déjà plantés.





L’Assemblée nationale, les alentours de la place Soweto ainsi que les points stratégiques du centre-ville de Dakar, sont bunkerisés. D’après des sources de Seneweb, un important dispositif sécuritaire a été déployé pour tuer dans l’œuf toute velléité de tension à la place Soweto et au centre-ville.





Le Sénégal qui se remet à peine des dernières manifestations violentes de mars dernier (15 morts, plus de 600 blessés et plusieurs dégâts matériels suite à des pillages et saccages), retient encore son souffle.