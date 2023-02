L’avis tranché d’un ex-haut gradé de l’armée : «Les soldats sénégalais doivent rester chez eux»

L'Avis d'un ancien colonel de l'armée sur la mort des casques bleu au Mali

Interpellé par RFM sur le théâtre d’opération des soldats sénégalais au Mali, Mamadou Athie, un ancien colonel de l’armée sénégalaise, souligne qu’il est très difficile de combattre les djihadistes au Mali à cause de leur mode d’action.





Ainsi, il est d'avis que les militaires sénégalais doivent rester dans leur pays, quoi qu’il en coûte. «C'est la première fois qu’on engage une force des Nations Unies, à part l’Irak et l’Orient, sur un cadre d’opération asymétrique qui est une façon extrêmement compliquée où les combattants avec qui on se bat restent invisibles. Les morts souvent qu’on déplore, ce n’est pas dans des engagements directs. Généralement, c’est dans des engins explosifs improvisés dans des bombes artisanales, des mines, des attentats et c’est ça le danger avec ces forces-là qui sont les djihadistes qui sont eux dans un mode d’action asymétrique qui est le plus gros problème des forces régulières.