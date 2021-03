L’élève de Terminale de 23 ans est un as dans l’arnaque via Orange money

A. Thiam, élève en classe de terminale au Lycée Blaise Diagne, et Dominique Sène, ont été attraits, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour, respectivement, escroquerie et de détention de chanvre indien. Âgé de 23 ans, le potache s’était rendu à Yarakh avec son ami pour voir un camarade malade. En voulant rentrer, ils ont eu des difficultés de transport à cause du couvre-feu. La solution, défendent-ils, était de louer une chambre pour y passer la nuit. Mais, ils ont été cueillis par les policiers. Seulement, à l’enquête, Adama Thiam avait accusé Cheikh de lui avoir appris à arnaquer les gens.Pour la victime, Khady Dieng, rapporte le journal L’AS, le mis en cause s’est rendu à son kiosque pour faire un dépôt de 1 400 Fcfa. Quand Khady Dieng lui a donné le téléphone, il en a profité pour faire une transaction de 450 000 Fcfa. Aussitôt après il s’est rendu dans un autre point pour récupérer l’argent. Auparavant, il s’était rendu dans la boutique d’une nommée Adama Guissé pour emprunter à l’employé de cette dernière son téléphone afin d’y faire le dépôt. Le conseil de la partie civile demande 520 000 Fcfa. Quant à l’avocat de Sonatel, il réclame 20 millions. A. Thiam risque trois ans de prison. Délibéré au 25 mars.