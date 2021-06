L’état de santé de Boy Djinné très inquiétant

Baye Modou Fall alias Boy Djinné a entamé, depuis jeudi dernier, une nouvelle grève de la faim.



Et c'est pour protester contre ses conditions de détention et demander à être jugé dans les meilleurs délais.



Selon une source judiciaire contactée par le journal L’Observateur, l’as de l’évasion est très mal en point.



"Il n’a plus aucune force et ressemble à un fil de fer. Il ne peut même plus se déplacer", narre la même source.