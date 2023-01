L’étonnante déclaration de patrimoine du comptable voleur de 300 millions

Chef comptable de Peacock Investments, une société spécialisée dans l’habitat social, Ng. Kaïré est accusé d’avoir détourné 981 millions 544 mille 047 francs CFA. Il a été arrêté, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et blanchiment de capitaux.



Face aux enquêteurs, il a d’abord admis un trou de 125 millions tout en dégageant sa responsabilités. Mais lors de la confrontation avec le directeur financier de l’entreprise, T. Jelouli, il a reconnu avoir détourné «seulement» 342 millions 663 mille 320 fracs CFA.



L’Observateur, qui évoque cette affaire dans son édition de ce mercredi, rapporte que Ng. Kaïré s’est même livré à une sorte de déclaration de patrimoine manifestement acquis avec l’argent pompé dans les caisses de Peacock Investments. Selon le journal, il a révélé aux enquêteurs avoir acquis trois boulangeries et un poulailler à Niaga, trois terrains à Baba Garage, un à Kounoune, deux à Diamniadio et un à Tivaouane. Le comptable a ajouté être propriétaire d’une villa R+3 à Ouest-Foire et de deux véhicules, et titulaire de deux comptes bancaires où sont gardés un total de 11 millions de francs CFA.