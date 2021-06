L’Ile-à-morphil témoigne sa gratitude au Président Macky Sall

Un accueil populaire a été réservé ce matin au président de la République lors de son passage à Cas-cas.Une foule immense venue de toutes les contrées de l’île à Morphil a dressé le tapis rouge au Chef de l’État en tournée économique dans les régions de Saint-Louis et de Matam.Le lion de l’île à Morphil Moussa Sow, Maire de Walaldé et par ailleurs Coordonnateur National du Puma et ses alliés ont assuré une forte mobilisation.Au nom de toutes les populations, Moussa Sow a remercié le Président de la République Macky Sall pour toutes les actions entreprises dans l’île à Morphil.Jadis zone enclavée, l’île à Morphil est aujourd’hui connectée au reste du Sénégal grâce aux différentes réalisations du Président Macky Sall.