[Vidéo] La 5G et les rayons électromagnétiques : L’Artp a acquis des outils de surveillance (Directeur général)

Les spéculations sont nombreuses sur les supposés méfaits de la 5G notamment avec les rayons électromagnétiques non-ionisants sur la santé des populations. Procédant à l’ouverture, ce mardi, du 5e forum de partage et d’échanges avec les journalistes dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l’Artp, le directeur général, Abdoul Ly a fait une annonce de taille. Ceci, relativement à l’exposition aux champs électromagnétiques produits par les antennes relais de téléphonie mobile visibles un peu partout à Dakar, sa banlieue et dans les autres régions.





Il a annoncé que l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) s’est engagée à prendre en charge la problématique de l’évaluation, de la surveillance, du suivi et du respect des niveaux des rayonnements non-ionisants des stations radioélectriques. D’ailleurs dans ce sillage, des outils ont été acquis par l’Artp pour éviter que cette exposition ne soit pas un problème de santé publique.





Une campagne nationale de contrôle de l’exposition et un observatoire national de contrôle des rayonnements non-ionisants, entre autres, seront mis en place.





Déjà, un protocole d’évaluation des rayonnements non-ionisants a été élaboré. Il décrit « la méthodologie et les mesures nécessaires pour vérifier le respect des niveaux de référence pour les champs électromagnétiques pour des fréquences allant de 100 kHz à 300 GHz, sur les stations radioélectriques dédiées aux applications et technologies de la téléphonie mobile, des réseaux locaux radioélectriques ».