La commune de Matam étrenne un nouveau marché d’un coût de 600 millions FCFA

Thierno Mouhamadou Samassa inaugure le marché de Matam

C’est un grand complexe commercial et économique qui vient d’être mis à la disposition des commerçants de la commune de Matam et des populations durant une cérémonie marquée par la présence du guide religieux Ceerno Mouhamadou Samassa.





Situé au centre de la ville de Matam, le nouveau complexe commercial qui est bâti sur une superficie de de 2 hectares a coûté près de 600 millions de francs CFA de l’avis du maire Mamadou Mory Diaw. Il remplace ainsi l'ancien marché de la ville, construit avant les indépendances, qui ne répondait, plus aux normes d'une cité en plein développement. La construction de cette infrastructure commerciale et économique, qui compte 92 petites cantines, 44 cantines moyennes, une boucherie, deux hangars, une chambre frigorifique, 30 magasins, un espace de stationnement et des dizaines de blocs sanitaires, a été exécutée avec le concours du Programme national de développement local, de l’Agence d'exécution des travaux d'intérêt public. Ce en plus de l’aide venant d’autres partenaires de la mairie, dont notamment l’Ardèche, un département français, qui a apporté sa contribution dès le début des études architecturales.