La CRRH-UEMOA outille de nouveau ses banques actionnaires et les SFD sur le risque environnemental et social des prêts à l’habitat dans l’UEMOA.

La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’UEMOA (CRRH-UEMOA), en partenariat avec la Banque Mondiale, a organisé le lundi 3 et le mardi 4 mai 2021, par visio-conférence, un second Atelier de formation surCet atelier s’inscrit dans les recommandations portant sur la réédition régulière des ateliers sur le risque environnemental et social des prêts à l’habitat du premier atelier.L’objectif visé par cet atelier est de renforcer les acquis du premier atelier sur les meilleures pratiques de gestion des risques environnementaux et sociaux des prêts à l’habitat dans chaque pays de l’Union pour le financement de l’habitat.« Nous organisons cet atelier, la seconde fois, afin de renforcer la sensibilisation et les compétences de nos banques actionnaires et les SFD dans la prise en compte du risque environnemental et social dans le financement du prêt au logement. Le souci est aussi de sécuriser leurs financements en faveur de l’habitat, mais l’investissement de leurs clients, et la qualité du refinancement que nous offrons. », a précisé,Les travaux, organisés autour de deux thèmeset, ont permis aux participants venus de tous les pays de l’UEMOA, avec le concours d’experts internationaux :- d’approfondir les principes clés des risques environnementaux et sociaux dans les opérations de construction de l’habitat, dans le cadre de la gestion des portefeuilles de prêts à l’habitat ;- explorer les modèles et instruments d’évaluation pour la mise en place et l’évaluation du système de gestion des Risques Environnementaux et Sociaux liés aux prêts à l’habitat, et en particulier les prêts à l’habitat social ;- mieux comprendre et intégrer la fiche de suivi du risque environnemental et social dans les dossiers de prêts soumis au refinancement de la CRRH- UEMOA, en respectant la liste d’exclusions de l’institution.Les leçons et expériences partagées pendant ces deux (02) jours, permettront aux banques actionnaires et aux SFD d’articuler leurs demandes de refinancement auprès de la CRRH-UEMOA avec les exigences de la Politique Environnementale et Sociale de l’institution, qui consacre son engagement en faveur d’une finance responsable dans les pays de l’UEMOA.L’atelier de formation a été animé par des experts en risque environnemental et social du Cabinet TOG’AUDIT CONSULTING SARL, en présence de Mme Ekaterina GRIGORYEVA Spécialiste du risque environnemental et social à la Banque mondiale.Lomé, le 5 mai 2021