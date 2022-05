LA DGID RÉUNIT À DAKAR LES ACTEURS DES ADMINISTRATIONS FISCALES OUEST-AFRICAINES

La cérémonie d’ouverture du Conseil du Forum des Administrations Fiscales Ouest Africaines (FAFOA) s’est tenue, hier, sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Organisée conjointement par la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) et la FAFOA, cette treizième édition a abordé “les questions relatives à l'engagement des services de vérification, à la signature des documents de politique de travail du FAFOA, au rapport financier du FAFOA, et à l’élection des membres de l’ATAF et du WATAF, entre autres sujets”, renseigne un communiqué de la Direction des Impôts.





En marge de cette réunion, une formation sur l’analyse et la gestion des données à des fins d’exploitations fiscales, au profit des personnels des pays membres du FAFOA, se déroulera jusqu’au 27 mai 2022. “Cette formation a pour objectifs d'améliorer les capacités des participants en matière d'interprétation de données et de transformer ces dernières en informations exploitables”, indique la DGID.