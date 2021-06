La DIC démantèle un réseau de machines à sous : Le Chinois gagnait 15 millions par semaine

La Division des investigations criminelles (DIC) vient de mettre fin aux «activités illicites» d’un Chinois.



Selon Libération, ce dernier avait installé des salles de jeux avec usage de machines à sous dans des débits de boissons à Dakar et à l’intérieur du pays.



Ces machines étaient établies à Tivaouane Peulh, Thiès, Toubab Dialaw, Kaolack, Keur Ayib, Karang, Saly. Le Chinois Lin Xiwei et 12 suspects, dont deux femmes ont été arrêtés.



Cueilli à Ngaparou, le Chinois se faisait au minimum 15 millions Fcfa par semaine.



La perquisition a permis de mettre la main sur 150 grammes de chanvre indien, deux machettes et un poignard.