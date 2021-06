La gendarmerie interpelle 25 prostituées et 12 enfants de la rue

C’est le quotidien L’AS qui donne l’information dans sa livraison de ce lundi. Et, c’est pour signaler que les gendarmes tiennent le bon bout dans le secteur dangereux et criminogène de l’ancienne piste-Ouakam-Mermoz-Vdn.



Au cours de leur seconde opération de sécurisation dans ces localités et environs, une semaine après la première, les pandores ont interpellé 25 dames qui se prostituent à l’air libre sur les rochers de la plage du Virage.



Elles ont été arrêtées pour outrage public à la pudeur. Par ailleurs, 12 enfants de la rue ont aussi été interpellés et regroupés à la brigade de gendarmerie de Ngor avant d’être confiés au centre d’accueil village Polite de Déni Birame Ndao.