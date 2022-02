La libano-sénégalaise Dina El KADRY lance la première plateforme digitale d’intermédiation en crédit immobilier en Afrique !

Difficile d'être propriétaire d’un bien immobilier au Sénégal, compte tenu du faible niveau de revenus. Le financement est un besoin souvent pressent pour accéder à la propriété. Trouver un “toit pour tous” est un défi important à relever.





De nouvelles innovations technologiques financières naissent grâce à la détermination de ceux qui se battent pour faciliter l’accès au foncier,un droit fondamental ! Simplifier les démarches administratives, faciliter l’acquisition de terrains, maisons ou immeubles, avec de vraies solutions de financement accessibles à tous, telle est la mission de Dina EL KADRY. Banquière expérimentée, elle a mis en place une plateforme d'intérêt public disponible sur internet, www.alpha.sn , pour permettre à tout un chacun, en quelques clics, de réaliser le rêve de devenir propriétaire.





Démocratiser l’accès au crédit en général et au crédit immobilier en particulier, est la vocation d’ALPHA DIGICRE?DIT, plateforme digitale agréée par la BCEAO et le Ministère des Finances du Sénégal.





ALPHA DIGICRÉDIT est née de la volonté de créer un écosystème favorable à l’accès au logement, compte tenu des nombreux obstacles qui peuvent se dresser tout au long du parcours d’acquisition des sénégalais résidents ou de la Diaspora. On peut citer notamment, la lourdeur des démarches bancaires et administratives, la disparité voire le manque d’informations sur la qualité et la fiabilité des biens immobiliers, les modes de financement, les coûts réels liés à l’achat, la capacité d’emprunt bancaire de l’acquéreur. La fondatrice, Mme El KADRY, est une banquière chevronnée, mais aussi et surtout une passionnée de l’immobilier. Ancienne Directrice du Crédit Immobilier à CBAO Groupe Attijariwafa Bank, Mme El KADRY a été Conseillère Technique auprès de la Présidence de la République du Sénégal sur la question du logement et le développement urbain. Forte de ces expériences et toujours en quête de solutions et d’outils novateurs, Mme El KADRY se challenge et met en place la plateforme www.alpha.sn en 2020.





Véritable catalyseur du secteur, ALPHA crée de réelles synergies entre les promoteurs, les banques, les assureurs et les notaires pour une acquisition réussie et optimale. En plaçant le client au cœur de ses préoccupations, ALPHA lui offre une User Experience (UX) unique et lui permet d’accéder à tous types de services financiers (Crédit Immo, Conso, PEL, Assurances etc…). L’utilisateur pourra ainsi calculer sa capacité d’emprunt bancaire avec un simulateur personnalisé, avoir accès à son dossier de crédit sur son espace personnel et y faire le suivi en temps réel. Par ailleurs, et pour mieux accompagner le client, ALPHA regroupe sur sa plateforme l’essentiel de l’offre immobilière du marché national et international.





Côté Corporate, ALPHA accompagne ses partenaires dans la (re)structuration et la levée de fonds pour la réalisation de leurs projets. Son orientation stratégique est de se déployer dans la sous-région dès 2022.





Source : Magazine Jeune AfriqueN°3107 du mois de décembre 2021