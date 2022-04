La Mafia Kacc-Kacc mobilise 3 millions de Francs CFA en moins de 3h pour le Capitaine Touré

Collecte de fonds pour Capitaine Toure

Après avoir été licencié par l'IAM, le capitaine Touré a reçu le soutien de l'organisation Mafia Kacc-Kacc qui vient de récolter 3 millions F CFA en quelques heures. L’organisation veut mobiliser, au total, une cagnotte de 20 millions F CFA pour permettre à l’ancien gendarme de subvenir à ses besoins. Dans un communiqué, l'organisation condamne fermement l'attitude de l'école IAM et appelle à un soutien massif pour le capitaine.





Voici l’intégralité de leur message :