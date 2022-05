La pétition de soutien à Gana Guèye supprimée : Les lobbyistes pro-LGBT pointés du doigt !

«La liberté d’expression encore censurée dans l’affaire Idrissa Gana Guèye ! ». L’alerte est lancée, ce vendredi, par le collectif Non à l’hétérophobie. A travers une note, il accuse «l’œuvre des lobbyistes pro LGBT».





Contacté au téléphone par Seneweb, l’initiateur, Mamadou Thiam, confirme. «Nous venons de recevoir notification de la désactivation de notre pétition au prétexte non étayé de propos haineux. Nous considérons que cette réaction démontre l’impact que notre pétition, qui a recueilli en moins de 72 heures, plus de 50 000 signatures», a-t-il déclaré.





Cette pétition a été lancée dans la foulée de l’éclatement de l’affaire Idrissa Gana Guèye par ce collectif composé d’intellectuels sénégalais. Mais, regrette M. Thiam, «la plateforme change.org a procédé de manière unilatérale à la suppression de notre pétition sans nous demander des explications, encore moins nous offrir la possibilité de réfuter les accusations fallacieuses portées à l’encontre de la pétition qui, assurément, dérange».





Mais, dit-il, «nous refusons que l’Occident veuille seule débattre et mobiliser ses élites et son opinion sur des questions touchant à l’humanité dans sa diversité. Cet acte démontre une fois de plus une forme d’intolérance de certains qui ne peuvent accepter que d’autres causes soient mises en avant face aux causes qui leur importent».





Le collectif Non à l’hétérophobie réclame la tolérance pour le milieu de terrain parisien qui, d’après lui, ne mérite pas d’être lynché pour avoir invoqué des raisons personnelles pour expliquer son acte.