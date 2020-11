La plateforme SenHub Immo accompagne les acteurs et promoteurs immobiliers à se réinventer en cette période COVID - 19

Un marché qui a été confiné et bouleversé par la propagation de la maladie, une économie d'après-guerre, un déconfinement affectif. Les professionnels de l’immobilier poursuivent leurs activités en s’adaptant aux nouvelles contraintes du marché.





SenHub Immopropose d’accompagner les acteurs et promoteurs de biens immobiliers à traverser cette crise pandémique en mettant à leur disposition un outil de promotion et de suivi quotidien de leurs annonces en prolongeant sa période de gratuité de l’utilisation de sa plateforme digitale jusqu’en fin Décembre.





SenHub Immooffre d'ailleurs et depuis son lancement la gratuité pour l'accès à la plateforme au personnel de l'immobilier.

Le coronavirus, aussi connu sous le nom de Covid-19, apporte un grand nombre d’incertitudes et de théories. L’impact économique négatif que l’on observe “post-virus” est malheureusement prévu. Qu’en est-il du secteur de l’immobilier ? Va t-il connaître des changements suite à cette situation de crise ? Les prix vont-ils fluctuer ? Coronavirus et immobilier, découvrez à quoi vous attendre et aussi les solutions proposées par SenHub Immo pour ces partenaires agences immobilières et promoteurs immobiliers.

L’incertitude face au coronavirus : phénomène inédit





Après l’épisode de pandémie actuelle, on s’attend à une baisse de croissance générale. À l’heure actuelle, les cours de bourse chutent d’une manière drastique.

Quelque soit l’impact de cette crise, être propriétaire d’un bien immobilier dans des périodes instables peut être intéressant car cela génère un revenu complémentaire. Et, quelle que soit la situation, le logement est un besoin primaire.

L’immobilier : plus que jamais une valeur refuge





L’incertitude pousse les gens à vouloir placer leur argent dans des investissements plus sécurisés, notamment l’or ou l’immobilier. Pour beaucoups de gens, investir dans la pierre est sûr et rentable ! Ce principe se renforce en temps de crise, notamment la crise sanitaire internationale que l’on traverse.

Aujourd’hui, qualifier l’immobilier de valeur sûre se fait car la pierre évite une perte de valeur.

Coronavirus et immobilier : comment faire face aux conséquences ?





Face à l’incertitude de la situation, la plupart des agences immobilières ont eu à rencontrer des problèmes majeurs pour mettre leurs biens soit en vente ou en location en ligne. Il est bien vrai que l’expansion de l’immobilier au Sénégal s’accroît quotidiennement mais elle reste cependant une problématique assez difficile. Qu’il faut apporter une solution pour y pallier.

Face à tous ces obstacles de l’immobilier la question qu’on se pose reste celle qui est de comment trouver un bien immobilier facilement et sans pour autant dépenser ? Comment gagner en temps? Comment trouver la maison de ces rêves sans être contraint à prendre un bien par faute de manque de bien adapté ?

De ce fait, la plateforme SenHub Immo, un outil tout en un va permettre aux acteurs immobiliers d'augmenter et d'améliorer leur notoriété, leur visibilité et leur productivité.

Ci dessous, nous listons les fonctionnalités que nous leurs offrons :





Référencer leur agence sur notre annuaire, qui leur permettra de gagner de la visibilité, de la notoriété. Ainsi de pouvoir gagner des mandats de vente et/ou location.







Poster leurs annonces immobilières aussi bien en location courte durée, longue durée que leurs biens en vente.







Un accès à leur espace pour gérer des visites, leurs agendas de visites, leurs réservations de séjours, la gestion de leurs annonces longue durée, courte durée ou vente.







Et bien plus encore !



Étant donc conscient de la situation de crise que traverse les acteurs de l'immobilier, nous allons prolonger la période de gratuité pour permettre à tous de profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités énumérées ci-dessus de la plateforme pour tout types d'annonces de biens immobiliers jusqu'en fin Décembre 2020.

Pour en savoir plus, nous vous laissons découvrir notre outil évolutif https://senhubimmo.com/

Mary N’diaye

Chargée de com et marketing chez SenHub immo