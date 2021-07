La Poste : "Le secteur est frappé de plein fouet par la vitesse technologique", Yankhoba Diattara

Frappé de plein fouet par la vitesse technologique, secteur postal peine à retrouver ses lettres de noblesse.

Jadis, la Poste a longtemps été un relais et un fleuron du développement fulgurant des télécommunications.





Le secteur est confronté à plusieurs défis. Ainsi, pour donner un nouveau souffle à la Poste, les parlementaires sont en renforcement de capacités sur les enjeux de la gouvernance monétique.





"Chaque jour, de nouvelles technologies apparaissent et de nouveaux concurrents investissent le marché du secteur postal. Les nouvelles méthodes de transactions, les nouveaux dispositifs d’échanges et les nouveaux concurrents portent gravement atteinte au cœur de métier de la Poste", a confié le ministre l'Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara.





L'objectif de cette session de formation, selon le ministre, est de trouver "des orientations visant à procéder à la modernisation et à l’adaptation de la SN La Poste à l’ère du numérique".





Pour Diattara, soutenir ce patrimoine national, "devrait être un sacerdoce pour tout Sénégalais".





Ainsi, dans le cadre du projet de la Banque centrale relatif au développement de l’interbancarité, des services monétiques et services de paiement basés sur les nouvelles technologies, le Gouvernement du Sénégal a pris de nouvelles orientations en vue de procéder à la transformation institutionnelle de Postefinances, filiale de la SN La Poste, en une banque postale.