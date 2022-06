La réplique de Ndella Madior Diouf à l’Ordre des médecins : « On ne pourra jamais effacer mes 6 ans de médecine… »

Ndella Madior Diouf fait des précisions

En réponse à une récente sortie de Ndella Madior Diouf, l’Ordre national des médecins du Sénégal avait expliqué que la patronne de Saphir Fm ne peut pas exercer la médecine au Sénégal. Docteur Boly Diop, président de la structure qui a signé le document, attestait aussi que la thèse du sérum glucosé avancée par cette dernière comme cause de la mort de Daba Boye est relative. En effet, il y a des situations où, on peut prescrire du sérum glucosé à un diabétique.





Suffisant pour que « la mise en cause » revienne en charge. Pour elle, l’angle d’attaque de l’entité n’est pas bon. « Je persiste sur mes propos et personne ne peut me détourner de ma pensée. Pourquoi parler de pratique. Je ne pratique pas la médecine mais je suis médecin » dit-elle. Et d’ajouter : « On ne pourra jamais effacer mes 6 années de médecines très coûteuses. Et d’ailleurs l’année prochaine, je vais essayer de soutenir ma thèse de doctorat d’état en médecine avec l’encadrement de mes professeurs qui ne cessent de me le demander. Demander pourquoi Daba Boye est morte n’est pas un crime, au contraire ça va aider les structures hospitalières ciblées à parfaire leur accueil médical. »





Dans la même dynamique, Ndella Madior Diouf précise que sa sortie avait un seul et unique sens : « Après Louga et Tivaouane, savoir pourquoi Daba Boye est partie en un laps de temps. Ndella Madior Diouf depuis des années n’a jamais cherché à se faire appeler docteur mais, est préoccupée plutôt par la gestion de ses radios Fm, hôtel en construction et beaucoup d’autres business passionnants. On peut faire des études médicales et être attirée par autre chose. La pratique médicale c’est pas pour moi ».