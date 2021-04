La terrible galère des travailleuses du sexe à Dakar en temps de Covid

En raison des mesures sanitaires appliquées dans la capitale sénégalaise, les restaurants, bars et boite de nuit sont fermés, alors que le couvre-feu débute chaque soir à 19 heures en cet été 2020 (depuis repoussé à 21 heures). Autant de lieux de rencontres nécessaires aux TDS pour tomber sur de potentiels clients, surtout depuis que les touristes ne viennent plus remplir les hôtels du bord de mer.



Fatoumata regarde par la fenêtre de la petite chambre qu'elle loue.

Alors, les clients venus des réseaux et sites permettent de maintenir la tête hors de l’eau – même si Fatoumata et ses amies sont passées de 6 ou 7 passes par jour, à seulement deux en moyenne, qu’elles réalisent généralement entre 11 heures et 19 heures. Et sachant que la passe se négocie autour des 3 000 francs CFA (4,5 euros), pas simple de subvenir à ses besoins.