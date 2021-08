[LAISSEZ-PASSER] ABC, une mission bien accomplie !

Sa disparition tragique, annoncée samedi soir, aura ému plus d’un Sénégalais. Politiques, journalistes, avocats, hommes d’affaires…, tous l’ont pleuré avec des témoignages émouvants. Tous lui ont rendu un vibrant hommage. Chacun avec l’histoire secrète qu’il a partagée avec lui durant ses 63 ans d’existence.



Il fait donc partie des rares personnalités dont le décès a suscité tant d’émotions. Et cette unanimité, l’homme l’a acquise grâce à la franchise, la sagesse, la rigueur qu’on connaissait de lui. Des qualités qu’il savait toujours exprimer avec élégance, courtoisie, humour et éloquence. Qu’importe la situation !



Aujourd’hui que le pays a le plus besoin d’un homme de dialogue et de médiation de sa dimension, Alioune Badara Cissé affectueusement appelé ABC tire sa révérence. Le 5 août 2021, il finissait son mandat à la tête de la Médiature de la République. Ce 27e jour du même mois et de la même année, il finit son mandat sur terre. Mission accomplie !



Il est parti à jamais, mais les nobles actes qu’il a posés resteront à jamais gravés dans le marbre. Son discours franc prononcé suite aux événements malheureux de mars dernier continuera certainement de résonner, de raisonner. Bref, ABC, telles des lettres de l’alphabet, inspirera plusieurs générations même celles qui ne le connaîtront malheureusement que de nom. Adieu Maître !